Cartoon rock n’roll la guinguette de Neufont Lac de Neufont Saint-Amand-de-Vergt
Cartoon rock n’roll la guinguette de Neufont Lac de Neufont Saint-Amand-de-Vergt vendredi 8 mai 2026.
Saint-Amand-de-Vergt
Cartoon rock n’roll la guinguette de Neufont
Lac de Neufont 845 Route du Lac Saint-Amand-de-Vergt Dordogne
Tarif : 24 – 24 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
La guinguette de Neufont à St Amand de vergt vous propose une soirée Cartoon variété rock n’rol
07 68 81 92 73
Le 8 mai 2026 à partir de 20h.
Menu unique 24€
Réservation recommandée.
La guinguette de Neufont à St Amand de vergt vous propose une soirée Cartoon variété rock n’rol
07 68 81 92 73
Le 8 mai 2026 à partir de 20h.
Menu unique 24€
Réservation recommandée. .
Lac de Neufont 845 Route du Lac Saint-Amand-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 81 92 73
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English : Cartoon rock n’roll la guinguette de Neufont
La guinguette de Neufont in St Amand de vergt offers you an evening Cartoon rock n’rol variété
07 68 81 92 73
L’événement Cartoon rock n’roll la guinguette de Neufont Saint-Amand-de-Vergt a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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