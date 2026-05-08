Cartoon rock n’roll la guinguette de Neufont Lac de Neufont Saint-Amand-de-Vergt

Saint-Amand-de-Vergt

Cartoon rock n’roll la guinguette de Neufont

Lac de Neufont 845 Route du Lac Saint-Amand-de-Vergt Dordogne

Tarif : 24 – 24 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 20:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

La guinguette de Neufont à St Amand de vergt vous propose une soirée Cartoon variété rock n’rol

07 68 81 92 73

Le 8 mai 2026 à partir de 20h.

Menu unique 24€

Réservation recommandée.

La guinguette de Neufont à St Amand de vergt vous propose une soirée Cartoon variété rock n’rol

07 68 81 92 73

Le 8 mai 2026 à partir de 20h.

Menu unique 24€

Réservation recommandée. .

Lac de Neufont 845 Route du Lac Saint-Amand-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 81 92 73

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English : Cartoon rock n’roll la guinguette de Neufont

La guinguette de Neufont in St Amand de vergt offers you an evening Cartoon rock n’rol variété

07 68 81 92 73

L’événement Cartoon rock n’roll la guinguette de Neufont Saint-Amand-de-Vergt a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux