Cartouche & Cravate soirée St Patrick Malemort
Cartouche & Cravate soirée St Patrick Malemort mardi 17 mars 2026.
Cartouche & Cravate soirée St Patrick
2 Avenue de la Libération Malemort Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17
fin : 2026-03-17
Date(s) :
2026-03-17
Cartouche et Cravate vous propose de célébrer la mythique fête irlandaise le Mardi 17 Mars venez célébrer la mythique fête irlandaise à la brasserie ! Au programme concert de musique irlandaise de Andrew Martins …De quoi être transporté en Irlande. .
2 Avenue de la Libération Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 23 63 85 contact@cartoucheetcravate.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cartouche & Cravate soirée St Patrick
L’événement Cartouche & Cravate soirée St Patrick Malemort a été mis à jour le 2026-03-02 par Brive Tourisme