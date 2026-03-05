Cartouche & Cravate soirée St Patrick Malemort

Cartouche & Cravate soirée St Patrick

2 Avenue de la Libération Malemort Corrèze

Tarif : – –

Date : 2026-03-17

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

Cartouche et Cravate vous propose de célébrer la mythique fête irlandaise le Mardi 17 Mars venez célébrer la mythique fête irlandaise à la brasserie ! Au programme concert de musique irlandaise de Andrew Martins …De quoi être transporté en Irlande. .

2 Avenue de la Libération Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 23 63 85 contact@cartoucheetcravate.com

English : Cartouche & Cravate soirée St Patrick

