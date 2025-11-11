Cashback Art Scène Théâtre Pau

Cashback

Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques

2026-04-15

fin : 2026-04-15

2026-04-15

Comédie humoristique Durée 90 mn A partir de 8 ans

Yves, comptable, rentre dans son appartement avec une mauvaise mallette, qu’il a échangée avec un inconnu dans les transports publics.

Il découvre en l’ouvrant qu’elle contient des millions d’euros. Il décide de s’enfuir au soleil avec sa femme.

Les intrusions d’un couple d’amis, de policiers, d’un chauffeur de taxi et du propriétaire de la mallette vont perturber ses plans. .

