Rock This Town Film LA 42 + Concert Calle Mambo Cinéma le Méliès Pau

Rock This Town Film LA 42 + Concert Calle Mambo

Cinéma le Méliès 15 Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Acp, Ampli et le Cinéma Le Méliès présentent dans le cadre du festival Rock This Town

FILM LA 42 + CALLE MAMBO

20h Film La 42 (1h31)

22h30 Concert de CALLE MAMBO .

Cinéma le Méliès 15 Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 055927605 contact@ampli.asso.fr

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English : Rock This Town Film LA 42 + Concert Calle Mambo

L’événement Rock This Town Film LA 42 + Concert Calle Mambo Pau a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pau