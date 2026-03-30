Rock This Town Film LA 42 + Concert Calle Mambo Cinéma le Méliès Pau
Rock This Town Film LA 42 + Concert Calle Mambo Cinéma le Méliès Pau vendredi 1 mai 2026.
Rock This Town Film LA 42 + Concert Calle Mambo
Cinéma le Méliès 15 Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Acp, Ampli et le Cinéma Le Méliès présentent dans le cadre du festival Rock This Town
FILM LA 42 + CALLE MAMBO
20h Film La 42 (1h31)
22h30 Concert de CALLE MAMBO .
Cinéma le Méliès 15 Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 055927605 contact@ampli.asso.fr
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English : Rock This Town Film LA 42 + Concert Calle Mambo
L’événement Rock This Town Film LA 42 + Concert Calle Mambo Pau a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pau
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