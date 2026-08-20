Casse-Noisette, Autre lieu, Genève
dimanche 29 novembre 2026 · Autre lieu · Genève
Informations pratiques
Casse-Noisette Dimanche 29 novembre, 17h00 Autre lieu
CHF 5.- CHF 10.- CHF 15.- CHF 20.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-29T17:00:00+01:00 – 2026-11-29T18:00:00+01:00
Fin : 2026-11-29T17:00:00+01:00 – 2026-11-29T18:00:00+01:00
Œuvre majeure du répertoire classique, Casse-Noisette est un ballet-féérie composé par Piotr Ilitch Tchaïkovski.
L’histoire s’inspire de la version d’Alexandre Dumas d’un conte d’Ernst Theodor Amadeus Hoffmann: «Casse-noisette et le Roi des souris».
« Clara, son frère Fritz, et leurs parents reçoivent les invités pour fêter le réveillon : des amis, et le mystérieux oncle Drosselmeyer. Ce dernier apporte un grand sac de cadeaux pour les enfants. Parmi ceux-ci, un casse-noisette en forme de soldat.
Pendant la nuit, une merveilleuse féerie commence : dans le salon, les jouets s’animent et le Casse-noisette se transforme en prince… »
Piano à 4 mains : Julie Fortier et Christophe Sturzenegger
Récit : Marion Fontana
Illustrations : Léonie Pantillon
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/ensemble-variante-la-musique-racontee-WKWDHN7QSU »}]
Conte musical illustré tout public sur la musique de Piotr Ilitch Tchaïkovski d’après un conte d’Alexandre Dumas. Version pour piano à 4 mains, récitante et illustratrice.
Patricia Armada
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