Casse-Noisette, Autre lieu, Genève

Informations pratiques

Casse-Noisette Dimanche 29 novembre, 17h00 Autre lieu

CHF 5.- CHF 10.- CHF 15.- CHF 20.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-29T17:00:00+01:00 – 2026-11-29T18:00:00+01:00

Fin : 2026-11-29T17:00:00+01:00 – 2026-11-29T18:00:00+01:00

Œuvre majeure du répertoire classique, Casse-Noisette est un ballet-féérie composé par Piotr Ilitch Tchaïkovski.

L’histoire s’inspire de la version d’Alexandre Dumas d’un conte d’Ernst Theodor Amadeus Hoffmann: «Casse-noisette et le Roi des souris».

« Clara, son frère Fritz, et leurs parents reçoivent les invités pour fêter le réveillon : des amis, et le mystérieux oncle Drosselmeyer. Ce dernier apporte un grand sac de cadeaux pour les enfants. Parmi ceux-ci, un casse-noisette en forme de soldat.

Pendant la nuit, une merveilleuse féerie commence : dans le salon, les jouets s’animent et le Casse-noisette se transforme en prince… »

Piano à 4 mains : Julie Fortier et Christophe Sturzenegger

Récit : Marion Fontana

Illustrations : Léonie Pantillon

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/ensemble-variante-la-musique-racontee-WKWDHN7QSU »}]

Conte musical illustré tout public sur la musique de Piotr Ilitch Tchaïkovski d’après un conte d’Alexandre Dumas. Version pour piano à 4 mains, récitante et illustratrice.

Patricia Armada