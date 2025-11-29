Casse Noisette Gare du Midi Biarritz

Casse Noisette

Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-15

fin : 2026-12-15

Date(s) :

2026-12-15

Le ballet magique Casse-noisette fait son entrée traditionnelle sur scène en hiver.

C’est un véritable chef d’oeuvre musical et chorégraphique !

Le soir de Noël, la petite Marie reçoit de son oncle un casse-noisette. La nuit, les jouets commencent à s’animer, à bouger, la petite fille est entrainée dans un tourbillon d’aventures extraordinaires. La magie de Noël, les costumes magnifiques, les chorégraphies variées, une véritable atmosphère des fêtes font de Casse-noisette un spectacle pour toute la famille. Un merveilleux ballet, une symphonie de beauté et de grâce !

Venez découvrir ce conte de fée avec la musique sublime de Piotr Tchaïkovski.

A voir absolument !

Musique Piotr Tchaïkovski

Livret Marius Petipa selon le conte de Hoffmann

Chorégraphie Marius Petipa .

Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

English : Casse Noisette

L’événement Casse Noisette Biarritz a été mis à jour le 2025-12-05 par OT Biarritz