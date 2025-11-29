Casse Noisette Gare du Midi Biarritz
Casse Noisette Gare du Midi Biarritz mardi 15 décembre 2026.
Casse Noisette
Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Le ballet magique Casse-noisette fait son entrée traditionnelle sur scène en hiver.
C’est un véritable chef d’oeuvre musical et chorégraphique !
Le soir de Noël, la petite Marie reçoit de son oncle un casse-noisette. La nuit, les jouets commencent à s’animer, à bouger, la petite fille est entrainée dans un tourbillon d’aventures extraordinaires. La magie de Noël, les costumes magnifiques, les chorégraphies variées, une véritable atmosphère des fêtes font de Casse-noisette un spectacle pour toute la famille. Un merveilleux ballet, une symphonie de beauté et de grâce !
Venez découvrir ce conte de fée avec la musique sublime de Piotr Tchaïkovski.
A voir absolument !
Musique Piotr Tchaïkovski
Livret Marius Petipa selon le conte de Hoffmann
Chorégraphie Marius Petipa .
Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66
