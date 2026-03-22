Casse-Noisette et Le Royaume des Jouets A LA FOLIE THEATRE PARIS 11

Keziah est un

garçon rêveur ! Dans ses rêves, ses jouets s’animent, même sa bonne vieille

Casse-Noisette, les petites souris dansent même s’il n’y a pas de chat et les

poupées virevoltent et parlent notre langage…

Malheureusement, le

Roi des Souris convoite le trône du Royaume des Jouets. Keziah arrivera-t-il à

sauver Casse-Noisette des griffes du méchant Roi des Souris et à l’aider à

récupérer sa couronne de Reine du Royaume des Jouets ?

Casse-Noisette échappera-t-il aux griffes du Roi des Souris ? Une comédie musicale inspirée du roman de Dumas sur les musiques de Tchaïkovski.

Du mercredi 13 mai 2026 au samedi 04 juillet 2026 :

mercredi, samedi

de 14h00 à 15h30

Du lundi 06 juillet 2026 au samedi 18 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h30 à 15h30

payant

Adulte : 16€

Enfant : 12€

Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-13T17:00:00+02:00

fin : 2026-07-18T18:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-13T14:00:00+02:00_2026-05-13T15:30:00+02:00;2026-05-16T14:00:00+02:00_2026-05-16T15:30:00+02:00;2026-05-20T14:00:00+02:00_2026-05-20T15:30:00+02:00;2026-05-23T14:00:00+02:00_2026-05-23T15:30:00+02:00;2026-05-27T14:00:00+02:00_2026-05-27T15:30:00+02:00;2026-05-30T14:00:00+02:00_2026-05-30T15:30:00+02:00;2026-06-03T14:00:00+02:00_2026-06-03T15:30:00+02:00;2026-06-06T14:00:00+02:00_2026-06-06T15:30:00+02:00;2026-06-10T14:00:00+02:00_2026-06-10T15:30:00+02:00;2026-06-13T14:00:00+02:00_2026-06-13T15:30:00+02:00;2026-06-17T14:00:00+02:00_2026-06-17T15:30:00+02:00;2026-06-20T14:00:00+02:00_2026-06-20T15:30:00+02:00;2026-06-24T14:00:00+02:00_2026-06-24T15:30:00+02:00;2026-06-27T14:00:00+02:00_2026-06-27T15:30:00+02:00;2026-07-01T14:00:00+02:00_2026-07-01T15:30:00+02:00;2026-07-04T14:00:00+02:00_2026-07-04T15:30:00+02:00;2026-07-06T14:30:00+02:00_2026-07-06T15:30:00+02:00;2026-07-07T14:30:00+02:00_2026-07-07T15:30:00+02:00;2026-07-08T14:30:00+02:00_2026-07-08T15:30:00+02:00;2026-07-09T14:30:00+02:00_2026-07-09T15:30:00+02:00;2026-07-10T14:30:00+02:00_2026-07-10T15:30:00+02:00;2026-07-11T14:30:00+02:00_2026-07-11T15:30:00+02:00;2026-07-13T14:30:00+02:00_2026-07-13T15:30:00+02:00;2026-07-14T14:30:00+02:00_2026-07-14T15:30:00+02:00;2026-07-15T14:30:00+02:00_2026-07-15T15:30:00+02:00;2026-07-16T14:30:00+02:00_2026-07-16T15:30:00+02:00;2026-07-17T14:30:00+02:00_2026-07-17T15:30:00+02:00;2026-07-18T14:30:00+02:00_2026-07-18T15:30:00+02:00

A LA FOLIE THEATRE 6 rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS 11

https://folietheatre.com/ +33143551480 https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/



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