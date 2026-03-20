La vie secrète des doudous À LA FOLIE THEATRE PARIS 11

Ce matin, un doudou a disparu !

Les peluches chuchotent et les petits cœurs s’inquiètent…

Où s’est-il caché ?

C’est parti pour une aventure moelleuse et malicieuse où

les doudous mènent la danse ! Un voyage joyeux vers le mystérieux

Pays-Tout-Là-Bas à partager en famille.

Un spectacle de théâtre musical et dansé qui dévoile,

avec poésie et humour, la vie cachée des doudous.

Un doudou disparaît, et voilà les peluches en mission ! Entre secrets, rires, danses et chansons, on grandit… jamais trop loin de son doudou.

Du lundi 06 juillet 2026 au samedi 18 juillet 2026 :

samedi

de 16h00 à 16h45

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 11h15

Du mercredi 13 mai 2026 au samedi 04 juillet 2026 :

mercredi, samedi

de 16h00 à 16h45

payant

Tarif plein : 16€

Tarif réduit : 12€

Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-13T19:00:00+02:00

fin : 2026-07-18T19:45:00+02:00

Date(s) : 2026-05-13T16:00:00+02:00_2026-05-13T16:45:00+02:00;2026-05-16T16:00:00+02:00_2026-05-16T16:45:00+02:00;2026-05-20T16:00:00+02:00_2026-05-20T16:45:00+02:00;2026-05-23T16:00:00+02:00_2026-05-23T16:45:00+02:00;2026-05-27T16:00:00+02:00_2026-05-27T16:45:00+02:00;2026-05-30T16:00:00+02:00_2026-05-30T16:45:00+02:00;2026-06-03T16:00:00+02:00_2026-06-03T16:45:00+02:00;2026-06-06T16:00:00+02:00_2026-06-06T16:45:00+02:00;2026-06-10T16:00:00+02:00_2026-06-10T16:45:00+02:00;2026-06-13T16:00:00+02:00_2026-06-13T16:45:00+02:00;2026-06-17T16:00:00+02:00_2026-06-17T16:45:00+02:00;2026-06-20T16:00:00+02:00_2026-06-20T16:45:00+02:00;2026-06-24T16:00:00+02:00_2026-06-24T16:45:00+02:00;2026-06-27T16:00:00+02:00_2026-06-27T16:45:00+02:00;2026-07-01T16:00:00+02:00_2026-07-01T16:45:00+02:00;2026-07-04T16:00:00+02:00_2026-07-04T16:45:00+02:00;2026-07-06T10:30:00+02:00_2026-07-06T11:15:00+02:00;2026-07-07T10:30:00+02:00_2026-07-07T11:15:00+02:00;2026-07-08T10:30:00+02:00_2026-07-08T11:15:00+02:00;2026-07-09T10:30:00+02:00_2026-07-09T11:15:00+02:00;2026-07-10T10:30:00+02:00_2026-07-10T11:15:00+02:00;2026-07-11T16:00:00+02:00_2026-07-11T16:45:00+02:00;2026-07-13T10:30:00+02:00_2026-07-13T11:15:00+02:00;2026-07-14T10:30:00+02:00_2026-07-14T11:15:00+02:00;2026-07-15T10:30:00+02:00_2026-07-15T11:15:00+02:00;2026-07-16T10:30:00+02:00_2026-07-16T11:15:00+02:00;2026-07-17T10:30:00+02:00_2026-07-17T11:15:00+02:00;2026-07-18T16:00:00+02:00_2026-07-18T16:45:00+02:00

À LA FOLIE THEATRE 6 rue de la folie méricourt 75011 PARIS 11

https://folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=483 +33143551480 contact@folietheatre.com https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/



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