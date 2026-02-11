CASSE NOISETTE ZENITH DE PAU Pau

CASSE NOISETTE

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 48 – 48 – 48 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-20

fin : 2027-02-20

Date(s) :

2027-02-20

Laissez-vous envoûter par la magie de Noël à l’hiver 2026-2027, avec le grand ballet classique Casse-Noisette ! Durée de la représentation 2h10, dont un entracte.

Découvrez Casse-Noisette Ballet et Orchestre

Plongez dans la magie de Noël avec Casse-Noisette, chef-d’œuvre sur la musique de Tchaïkovski et le livret de Petipa, d’après la chorégraphie d’Ivanov interprétée le Paris Ballet Theater. Cette production originale signée Franceconcert est l’événement incontournable des fêtes de fin d’année 2026-2027. Inspiré du récit d’E.T.A. Hoffmann, ce conte merveilleux suit l’histoire de la jeune Clara qui reçoit en cadeau un casse-noisette en forme de petit bonhomme. .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

English : CASSE NOISETTE

