CAST symposium 2026 Chambre de métiers et de l’artisanat de Bretagne Rennes 3 – 6 novembre Ille-et-Vilaine

Cultivating a Sustainable Tomorrow, a CNC conference

The conference aims to bring together a large academic audience representing the fronts of science and innovation to face agricultural and societal challenges including (i) carbon sequestration (ii) yields maintenance and sustainability and (iii) alternatives for chemical use in the control of crop diseases and pests, including new invasive species. This scientific meeting will throw light on new concepts as the plant and insect holobionts, new tools as agronomical and environmental genomics, modeling, new traps/sensors to early detection of pests and diseases.

Session 1 – Toward an agriculture of Holobionts ?

Session 2 – Agriculture, forestry, facing climate change : diagnosis, solutions & forecasts

Session 3 – The paradigm of ’alive soils’: the carbon storage and symbiotic reservoir issues

CAST symposium will be held from Nov 2 to 6th 2026.

The meeting is co-organised by University of Rennes, CNRS, and INRAE

Notice that there are no registration fees but a preregistration is needed because of a maximum capacity of the conference room of 200 seats. Confirmation of registration will be sent to you in July

The pre-registration for the symposium is open.

The call for abstracts is open (Deadline June 15th) !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-03T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-06T18:00:00.000+01:00

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https://cast-2026.sciencesconf.org/

Chambre de métiers et de l’artisanat de Bretagne chambre de métiers et de l’artisanat de Bretagne (2 Cours des Alliés, Rennes) Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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