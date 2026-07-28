Casting pour Minuscules Le Mans
lundi 19 octobre 2026 · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Casting pour Minuscules
37 Rue nationale Le Mans Sarthe
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 11:00:00
fin : 2026-10-20 12:00:00
Date(s) :
2026-10-19 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-24
Parmi nos amis les insectes il y a de jeunes artistes en herbe , Coxinette, une pétillante coccinelle passionnée de danse en fait partie.
Parmi nos amis les insectes il y a de jeunes artistes en herbe , Coxinette, une pétillante coccinelle passionnée de danse en fait partie.
Entourée de ses amies, Chantal la cigale qui ne fait pas que chanter tout l’été, Camille la fourmi Dj maladroite mais qui se transforme en véritable phénomène derrière ses platines. Coxinette se retrouve en finale du casting de sa prairie pour le concours Incroyables insectes .
Elle va travailler dur pour réaliser son rêve avec ses amies mais une menace plane sur ce trio attachant
Hans la Mante encore aigri de sa défaite il y a plusieurs lunes contre le père de Coxinette. Il est prêt à tout pour les faire échouer.
Coxinette et ses amies parviendront-elles à déjouer les plans machiavéliques de Hans et à briller sur scène avec un show de folie ?!
Plongez dans cette aventure palpitante pleine d’humour, de musique et de danse et je parie que vous n’arriverez pas à rester coller à votre siège pendant tout le spectacle ! .
37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 23 54 69 comedielemans@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Among our insect friends are some young, up-and-coming artists; Coxinette, a bubbly ladybug who loves to dance, is one of them.
L’événement Casting pour Minuscules Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- Mille ans de lumière les vitraux de la cathédrale Maison du Pilier Rouge Le Mans 4 août 2026
- Visite flash La Cité Plantagenêt Maison du Pilier Rouge Le Mans 4 août 2026
- Visite flash les jardins de la Cathédrale Maison du Pilier Rouge Le Mans 4 août 2026
- Escape game A la recherche des plans oubliés Thermes romains Le Mans 4 août 2026
- Escape game La Résistance a besoin de vous ! le long de l’escalier des Ponts-Neufs Le Mans 4 août 2026