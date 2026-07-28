Informations pratiques

Le Mans

Casting pour Minuscules

37 Rue nationale Le Mans Sarthe

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 11:00:00

fin : 2026-10-20 12:00:00

Date(s) :

2026-10-19 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-24

Parmi nos amis les insectes il y a de jeunes artistes en herbe , Coxinette, une pétillante coccinelle passionnée de danse en fait partie.

Parmi nos amis les insectes il y a de jeunes artistes en herbe , Coxinette, une pétillante coccinelle passionnée de danse en fait partie.

Entourée de ses amies, Chantal la cigale qui ne fait pas que chanter tout l’été, Camille la fourmi Dj maladroite mais qui se transforme en véritable phénomène derrière ses platines. Coxinette se retrouve en finale du casting de sa prairie pour le concours Incroyables insectes .

Elle va travailler dur pour réaliser son rêve avec ses amies mais une menace plane sur ce trio attachant

Hans la Mante encore aigri de sa défaite il y a plusieurs lunes contre le père de Coxinette. Il est prêt à tout pour les faire échouer.

Coxinette et ses amies parviendront-elles à déjouer les plans machiavéliques de Hans et à briller sur scène avec un show de folie ?!

Plongez dans cette aventure palpitante pleine d’humour, de musique et de danse et je parie que vous n’arriverez pas à rester coller à votre siège pendant tout le spectacle ! .

37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 23 54 69 comedielemans@gmail.com

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English :

Among our insect friends are some young, up-and-coming artists; Coxinette, a bubbly ladybug who loves to dance, is one of them.

L’événement Casting pour Minuscules Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72