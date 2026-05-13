Cathédrale de Coutances montez dans les tours ! Place du Parvis Notre-Dame Coutances
Cathédrale de Coutances montez dans les tours ! Place du Parvis Notre-Dame Coutances mardi 28 juillet 2026.
Coutances
Cathédrale de Coutances montez dans les tours !
Place du Parvis Notre-Dame Cathédrale Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 14:30:00
fin : 2026-07-28 16:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Visite guidée de la Cathédrale Notre-Dame de Coutances. La visite Montez dans les tours ! vous entraîne dans un parcours d’exception, au cœur des tours et des tribunes. Le guide vous fera gravir 300 marches et commentera les vestiges romans, les charpentes et les vitraux au plus près. .
Place du Parvis Notre-Dame Cathédrale Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
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English : Cathédrale de Coutances montez dans les tours !
L’événement Cathédrale de Coutances montez dans les tours ! Coutances a été mis à jour le 2026-05-13 par Coutances Tourisme
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