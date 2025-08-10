Elbeuf

Catwalk / éclats de sois Side Show x collège Ferdinand Buisson (Louviers)

2 rue Augustin Henry Elbeuf Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-07 19:30:00

fin : 2027-04-07

Date(s) :

2027-04-07

DÉFILÉ AUDACIEUX • 1H / TOUT PUBLIC / TARIF FORME AMATEUR 2 €

En accompagnant les collégiens de Ferdinand Buisson dans l’expérience unique d’une création de spectacle, Side-Show poursuit son joyeux compagnonnage avec le Cirque-Théâtre entamé depuis plusieurs saisons. La compagnie belge se distingue par son approche pluridsciplinaire entre cirque et arts plastiques, et par sa réflexion profonde sur l’accueil des publics neurodivergeants via des relaxed performances accessibles au plus grand nombre. Dans Catwalk / Éclats de soi, les élèves sont invités à entrer dans l’univers d’un spectacle à venir, Catwalk, et à l’expérimenter par eux-mêmes. Le but poursuivi par la compagnie transformer le traditionnel défilé de mode en un espace d’émancipation. Un tapis de quinze mètres de long devient une arène où le regard du spectateur ne juge plus, mais accueille. Dans une société de l’image saturée par les réseaux sociaux, le rapport au corps est exacerbé, particulièrement pour les jeunes. Avec les deux classes impliquées, Aline Breucker et Quintijn Ketels souhaitent amener un travail chorégraphique et circassien conçu comme un cheminement permettant d’aborder des notions comme la confiance en soi, le poids du regard des autres, et la beauté de la singularité. .

2 rue Augustin Henry Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 13 10 50 billetterie@cirquetheatre.com

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English : Catwalk / éclats de sois Side Show x collège Ferdinand Buisson (Louviers)

L’événement Catwalk / éclats de sois Side Show x collège Ferdinand Buisson (Louviers) Elbeuf a été mis à jour le 2026-06-26 par Seine-Maritime Attractivité