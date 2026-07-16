CATWALK / ÉCLATS DE SOI SIDE SHOW x COLLÈGE FERDINAND BUISSON (LOUVIERS), Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Elbeuf

Informations pratiques

CATWALK / ÉCLATS DE SOI

SIDE SHOW x COLLÈGE FERDINAND BUISSON (LOUVIERS) Mercredi 7 avril 2027, 19h30 Cirque-Théâtre d’Elbeuf Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-07T19:30:00+02:00 – 2027-04-07T20:30:00+02:00

Fin : 2027-04-07T19:30:00+02:00 – 2027-04-07T20:30:00+02:00

En accompagnant les collégiens de Ferdinand Buisson dans l’expérience unique d’une création de spectacle, Side-Show poursuit son joyeux compagnonnage avec le Cirque-Théâtre entamé depuis plusieurs saisons. La compagnie belge se distingue par son approche pluridsciplinaire entre cirque et arts plastiques, et par sa réflexion profonde sur l’accueil des publics neurodivergeants via des « relaxed performances » accessibles au plus grand nombre. Dans Catwalk / Éclats de soi, les élèves sont invités à entrer dans l’univers d’un spectacle à venir, Catwalk, et à l’expérimenter par eux-mêmes. Le but poursuivi par la compagnie : transformer le traditionnel défilé de mode en un espace d’émancipation. Un tapis de quinze mètres de long devient une arène où le regard du spectateur ne juge plus, mais accueille. Dans une société de l’image saturée par les réseaux sociaux, le rapport au corps est exacerbé, particulièrement pour les jeunes. Avec les deux classes impliquées, Aline Breucker et Quintijn Ketels souhaitent amener un travail chorégraphique et circassien conçu comme un cheminement permettant d’aborder des notions comme la confiance en soi, le poids du regard des autres, et la beauté de la singularité.

FORME AMATEUR

Cirque-Théâtre d’Elbeuf 2 Rue Augustin Henry, 76500 Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.legilog.fr/elbeuf/?spec_code=CATWALK »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@cirquetheatre.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 13 10 50 »}]

DÉFILÉ AUDACIEUX • 1H / TOUT PUBLIC / TARIF FORME AMATEUR 2 €