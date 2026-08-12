Informations pratiques

Caunes-Minervois

CAUNES-MINERVOIS FÊTE SON MARBRE VILLAGE ARTS ET SAVEURS

26 avenue du Stade Caunes-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Pour ce dernier jour de symposium, l’association Les Marbrières de Caunes proposent un Village arts et saveurs expositions de créations d’artistes régionaux (marbre, bois, lapidaire, fer…), marché des producteurs de pays pour se restaurer, animation musicale avec le quartet The Bawling Cats jazz band.

C’est la clôture du grand rendez-vous annuel autour du marbre de Caunes-Minervois, du symposium avec la réception des oeuvres des trois sculpteurs (à 16h).

Assiettes de producteurs à déguster sur place le midi.

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26 avenue du Stade Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 76 34 74

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English :

On this final day of the symposium, the association Les Marbrières de Caunes is hosting an “Arts and Flavors Village”: exhibitions of works by regional artists (marble, wood, stonework, iron, etc.), a farmers’ market where you can grab a bite to eat, and musical entertainment by the jazz quartet The Bawling Cats.

This marks the conclusion of the major annual event celebrating Caunes-Minervois marble, as well as the symposium, with a reception featuring the works of the three sculptors (at 4:00 p.m.).

Platters of local produce to enjoy on-site at lunchtime.

L’événement CAUNES-MINERVOIS FÊTE SON MARBRE VILLAGE ARTS ET SAVEURS Caunes-Minervois a été mis à jour le 2026-08-12 par