Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

ENS AGRICULTURE ET NATURE Caunes-Minervois

ENS AGRICULTURE ET NATURE Caunes-Minervois

ENS AGRICULTURE ET NATURE Caunes-Minervois samedi 12 septembre 2026.

Ville : 11160 Caunes-Minervois

Département : Aude

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : samedi 12 septembre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Caunes-Minervois

ENS AGRICULTURE ET NATURE

Caunes-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :
2026-09-12

3 km Facile
Dans le cadre de l’atlas de la biodiversité de la commune, venez découvrir les liens entre agriculture et biodiversité lors d’une sortie nature. Échangez autour des pratiques agricoles et des enjeux de demain.
Réservation obligatoire par email. 25 personnes max.
  .

Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie   j.colle@rainette-ecologie.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

3 km Easy
As part of the local biodiversity atlas, come and discover the links between agriculture and biodiversity during a nature outing. Discuss farming practices and the challenges of tomorrow.
Reservations required by email. 25 people max.

L’événement ENS AGRICULTURE ET NATURE Caunes-Minervois a été mis à jour le 2026-04-30 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude

À voir aussi à Caunes-Minervois (Aude)