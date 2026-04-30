Caunes-Minervois

ENS AGRICULTURE ET NATURE

Caunes-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :

2026-09-12

3 km Facile

Dans le cadre de l’atlas de la biodiversité de la commune, venez découvrir les liens entre agriculture et biodiversité lors d’une sortie nature. Échangez autour des pratiques agricoles et des enjeux de demain.

Réservation obligatoire par email. 25 personnes max.

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Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie j.colle@rainette-ecologie.com

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English :

3 km Easy

As part of the local biodiversity atlas, come and discover the links between agriculture and biodiversity during a nature outing. Discuss farming practices and the challenges of tomorrow.

Reservations required by email. 25 people max.

L’événement ENS AGRICULTURE ET NATURE Caunes-Minervois a été mis à jour le 2026-04-30 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude