Caunes-Minervois

FESTIVAL DE CAUNES-MINERVOIS MARK PRIORE TRIO

Caunes-Minervois Aude

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 21:00:00

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24

Rendez-vous du 24 au 29 août pour la 8ème édition du Festival de Caunes !

Concert de MARK PRIORE TRIO

Lux Divina

Mark Priore, piano Juan Villarroel, contrebasse Élie Martin-Charrière, batterie

Un jazz élégant, moderne et vibrant d’énergie.

Révélation de l’Académie du Jazz 2024, nommé aux Victoires du Jazz, Mark Priore s’impose comme l’une des grandes promesses du jazz français. Entre virtuosité, poésie et liberté, son trio mêle tradition et audace avec une intensité rare.

Gratuit moins de 18 ans.

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Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie info@festival-caunes-minervois.org

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English :

August 24-29 for the 8th Festival de Caunes!

Concert by MARK PRIORE TRIO

Lux Divina

Mark Priore, piano Juan Villarroel, double bass Élie Martin-Charrière, drums

Elegant, modern and vibrant jazz.

Revelation of the Jazz Academy 2024, nominated at the Victoires du Jazz, Mark Priore is one of the great promises of French jazz. Between virtuosity, poetry and freedom, his trio blends tradition and audacity with a rare intensity.

Free under 18.

L’événement FESTIVAL DE CAUNES-MINERVOIS MARK PRIORE TRIO Caunes-Minervois a été mis à jour le 2026-06-10 par