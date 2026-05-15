PARCOURS DES ARTS Caunes-Minervois
PARCOURS DES ARTS Caunes-Minervois vendredi 14 août 2026.
Caunes-Minervois
PARCOURS DES ARTS
Caunes-Minervois Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 15:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Galeries d’art, ateliers et expositions à visiter à pied à travers le village. Organisé, du vendredi 14 au dimanche 16 août, par l’association caunoise Connexions culturelles .
Peintures, dessins, gravures, sculptures, céramiques, photographies, ferronnerie d’art, textile, estampes, bijoux, broderie et couture, livres d’artistes, un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’art, conçu comme une balade artistique dans les rues du village, ce samedi et ce dimanche.
Nouveauté 2026 ! Un atelier artistique découverte chez Beverly Sell (atelier textile, 6 rue des Remparts) le dimanche 16 août, de 15h à 17h.
Vernissage du Parcours des arts (déambulatoire) aura lieu le vendredi 14 août, de 18h à 22h, au départ de l’atelier de Michel Boucaut (1 rue du Listan).
Le Parcours des arts est organisé, deux fois par an, par l’association caunoise Connexions culturelles .
Nombreuses possibilités de restauration et d’hébergement dans le village.
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Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie lesconnexionsculturelles@gmail.com
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English :
Art galleries, workshops and exhibitions to visit on foot through the village. Organized from Friday August 14 to Sunday August 16 by the Caun association Connexions culturelles .
Paintings, drawings, engravings, sculptures, ceramics, photographs, ironwork, textiles, prints, jewelry, embroidery and sewing, artists? books: an unmissable event for art lovers, designed as an artistic stroll through the streets of the village, this Saturday and Sunday.
New for 2026! A discovery art workshop at Beverly Sell (textile workshop, 6 rue des Remparts) on Sunday August 16, from 3pm to 5pm.
Opening of the Parcours des arts (strolling art trail) on Friday August 14, 6-10pm, starting at Michel Boucaut’s workshop (1 rue du Listan).
The Parcours des arts is organized twice a year by the Caun association Connexions culturelles .
Numerous catering and accommodation options in the village.
L’événement PARCOURS DES ARTS Caunes-Minervois a été mis à jour le 2026-05-15 par
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