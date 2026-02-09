JAZZ AU CAVEAU FÊTE DE LA MUSIQUE Caunes-Minervois
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21
2026-06-21
L’association Jazz au caveau organise une soirée pour la Fête de la musique avec Distortion Ride , Hard Rock/psychédélique.
Avenue de l’abbaye Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 01 36
English :
The association Jazz au caveau is organizing a Fête de la musique party with Distortion Ride , hard rock/psychedelia.
