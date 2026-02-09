JAZZ AU CAVEAU FÊTE DE LA MUSIQUE

Avenue de l’abbaye Caunes-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

L’association Jazz au caveau organise une soirée pour la Fête de la musique avec Distortion Ride , Hard Rock/psychédélique.

.

Avenue de l’abbaye Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 01 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The association Jazz au caveau is organizing a Fête de la musique party with Distortion Ride , hard rock/psychedelia.

L’événement JAZZ AU CAVEAU FÊTE DE LA MUSIQUE Caunes-Minervois a été mis à jour le 2026-02-09 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme