VERNISSAGE PARCOURS DES ARTS Caunes-Minervois

Caunes-Minervois

VERNISSAGE PARCOURS DES ARTS

1 rue Listan Caunes-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-14 22:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Inauguration du Parcours des arts 2026 du mois d’août, avec ce vernissage déambulatoire conçu comme une balade, de galeries d’art en lieux d’expositions, en passant par les ateliers d’artistes, le tout en compagnie de Clotilde Ricard (accordéon diatonique et chant), de Pascale Tilly (comédie et chant) et du guide du jour Jacques Barville!!

Venez déambuler à un rythme plus tranquille que les années précédentes, qui laissera plus de temps pour les haltes artistiques sur chaque lieu où le public pourra admirer peintures, dessins, gravures, sculptures, céramiques, photographies, ferronnerie d’art, textile, estampes, bijoux, broderie et couture, livres d’artistes…

Le vernissage débute à l’atelier de Michel Boucaut (livres d’art) 1, rue du Listan.

Rafraîchissements et grignotages sont prévus tout au long du parcours.

Le Parcours des arts se poursuit le samedi 15 et le dimanche 16 août, avec les portes ouvertures de tous ces lieux, de 10h à 12h et de 15h à 19h toujours, à visiter à pied à travers tout le village, ainsi que, nouveauté 2026, un atelier artistique Chez Beverley Sell, le dimanche 16 (15h-17h).

Le Parcours des arts est organisé par l’association caunoise Connexions culturelles .

Nombreuses possibilités de restauration et d’hébergement dans le village.

.

1 rue Listan Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie lesconnexionsculturelles@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Inauguration of August’s Parcours des arts 2026, with this strolling vernissage designed as a stroll from art gallery to exhibition space, via artists’ studios, all in the company of Clotilde Ricard (diatonic accordion and vocals), Pascale Tilly (comedy and vocals) and guide of the day Jacques Barville!

Come and stroll at a more leisurely pace than in previous years, leaving more time for artistic stops at each venue, where the public can admire paintings, drawings, engravings, sculptures, ceramics, photographs, ironwork, textiles, prints, jewelry, embroidery and sewing, artists? books…

The vernissage starts at Michel Boucaut’s studio (art books) 1, rue du Listan.

Refreshments and nibbles are provided along the way.

The Parcours des arts continues on Saturday August 15 and Sunday August 16, with open houses at all these venues, again from 10am to 12pm and 3pm to 7pm, to be visited on foot throughout the village, as well as, new for 2026, an art workshop at Chez Beverley Sell, on Sunday 16th (3pm-5pm).

The Art Trail is organized by the Caun association Connexions culturelles .

Numerous catering and accommodation options in the village.

L’événement VERNISSAGE PARCOURS DES ARTS Caunes-Minervois a été mis à jour le 2026-05-19 par