JAZZ AU CAVEAU DA CARMINE 4TET Caunes-Minervois
JAZZ AU CAVEAU DA CARMINE 4TET Caunes-Minervois samedi 30 mai 2026.
JAZZ AU CAVEAU DA CARMINE 4TET
Avenue de l’abbaye Caunes-Minervois Aude
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 21:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Soirée concert avec Da Carmine 4tet , groove poétique et sensuel.
Claire Nouet, chant/Jean Saint Loubert,
piano/Ethan Denis, contrebasse/Pierre-
Eden Guilbaud, batterie
Jazz au Caveau est une association qui a pour ambition de faire partager une musique d’excellence à un large public rural du Minervois, du Carcassonnais et de la Montagne Noire, dans un cadre convivial et d’une grande qualité acoustique le caveau de l’abbaye de Caunes-Minervois.
.
Avenue de l’abbaye Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 01 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Evening concert with Da Carmine 4tet , poetic and sensual groove.
Claire Nouet, vocals/Jean Saint Loubert,
piano/Ethan Denis, double bass/Pierre-
Eden Guilbaud, drums
Jazz au Caveau is an association whose ambition is to share excellent music with a wide rural audience in the Minervois, Carcassonnais and Montagne Noire regions, in a convivial setting of great acoustic quality: the cellar of the Caunes-Minervois abbey.
L’événement JAZZ AU CAVEAU DA CARMINE 4TET Caunes-Minervois a été mis à jour le 2026-02-09 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme