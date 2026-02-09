JAZZ AU CAVEAU DA CARMINE 4TET Caunes-Minervois

JAZZ AU CAVEAU DA CARMINE 4TET

Soirée concert avec Da Carmine 4tet , groove poétique et sensuel.

Claire Nouet, chant/Jean Saint Loubert,

piano/Ethan Denis, contrebasse/Pierre-

Eden Guilbaud, batterie

Jazz au Caveau est une association qui a pour ambition de faire partager une musique d’excellence à un large public rural du Minervois, du Carcassonnais et de la Montagne Noire, dans un cadre convivial et d’une grande qualité acoustique le caveau de l’abbaye de Caunes-Minervois.

Avenue de l'abbaye Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie

English :

Evening concert with Da Carmine 4tet , poetic and sensual groove.

Claire Nouet, vocals/Jean Saint Loubert,

piano/Ethan Denis, double bass/Pierre-

Eden Guilbaud, drums

Jazz au Caveau is an association whose ambition is to share excellent music with a wide rural audience in the Minervois, Carcassonnais and Montagne Noire regions, in a convivial setting of great acoustic quality: the cellar of the Caunes-Minervois abbey.

