Caunes-Minervois

LA MISSION DE L’ARTISTE, DIALOGUES CONTEMPORAINS AVEC FERDINAND HODLER

Place de l’Église Caunes-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-06-05

Exposition de l’artiste suisse Clélia Dumas après 2 mois de résidence à Caunes Minervois et de nombreux artistes dans le cadre de la convention de partenariat avec l’école des métiers de Fribourg (Suisse).

Tout public.

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Place de l’Église Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 10 56 35

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English :

Exhibition by Swiss artist Clélia Dumas after a 2-month residency in Caunes Minervois, along with many other artists, as part of the partnership agreement with the Fribourg School of Crafts (Switzerland).

Open to all.

L’événement LA MISSION DE L’ARTISTE, DIALOGUES CONTEMPORAINS AVEC FERDINAND HODLER Caunes-Minervois a été mis à jour le 2026-05-19 par