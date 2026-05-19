LA MISSION DE L’ARTISTE, DIALOGUES CONTEMPORAINS AVEC FERDINAND HODLER Caunes-Minervois
LA MISSION DE L’ARTISTE, DIALOGUES CONTEMPORAINS AVEC FERDINAND HODLER Caunes-Minervois vendredi 5 juin 2026.
Caunes-Minervois
LA MISSION DE L’ARTISTE, DIALOGUES CONTEMPORAINS AVEC FERDINAND HODLER
Place de l’Église Caunes-Minervois Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-06-05
Exposition de l’artiste suisse Clélia Dumas après 2 mois de résidence à Caunes Minervois et de nombreux artistes dans le cadre de la convention de partenariat avec l’école des métiers de Fribourg (Suisse).
Tout public.
.
Place de l’Église Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 10 56 35
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English :
Exhibition by Swiss artist Clélia Dumas after a 2-month residency in Caunes Minervois, along with many other artists, as part of the partnership agreement with the Fribourg School of Crafts (Switzerland).
Open to all.
L’événement LA MISSION DE L’ARTISTE, DIALOGUES CONTEMPORAINS AVEC FERDINAND HODLER Caunes-Minervois a été mis à jour le 2026-05-19 par
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