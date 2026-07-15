Informations pratiques

Caunes-Minervois

LES DIMANCHES D’ÉTÉ À L’ABBAYE

Place de l’église Caunes-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 09:00:00

fin : 2026-08-16 13:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Tous les dimanches de l’été !

Profitez d’une matinée placée sous le signe du patrimoine et des saveurs !

9h visite guidée du village, place de la République.

10h30 partez à la découverte de l’abbaye lors d’une visite guidée et plongez dans son histoire et son architecture.

De 11h30 à 13h prolongez votre visite en rencontrant des producteurs locaux. Vigneron, producteur d’huile d’olive et producteur de jus de pomme vous feront découvrir leurs savoir-faire et vous proposeront une dégustation-vente de leurs produits.

Tout au long de votre venue, prenez également le temps de découvrir les expositions permanentes et temporaires de l’abbaye.

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Place de l’église Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 09 44 developpement@mairiedecaunes.fr

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English :

Every Sunday this summer!

Enjoy a morning dedicated to heritage and local flavors!

9 a.m.: Guided tour of the village, starting at Place de la République.

10:30 a.m.: Set out to explore the abbey on a guided tour and immerse yourself in its history and architecture.

From 11:30 a.m. to 1:00 p.m.: Extend your visit by meeting local producers. Winemakers, olive oil producers, and apple juice producers will share their expertise with you and offer tastings and sales of their products.

Throughout your visit, be sure to take the time to explore the abbey’s permanent and temporary exhibitions.

L’événement LES DIMANCHES D’ÉTÉ À L’ABBAYE Caunes-Minervois a été mis à jour le 2026-07-15 par