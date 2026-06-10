Caunes-Minervois

FESTIVAL DE CAUNES-MINERVOIS ROBINSON KHOURY

Caunes-Minervois Aude

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 21:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Rendez-vous du 24 au 29 août pour la 8ème édition du Festival de Caunes !

Concert de ROBINSON KHOURY

MŸA

Robinson Khoury, trombone Léo Jassef, claviers Anissa Nehari, percussions

Une odyssée musicale immersive entre jazz contemporain, électronique et inspiration orientale.

Gratuit moins de 18 ans.

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Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie info@festival-caunes-minervois.org

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English :

August 24-29 for the 8th Festival de Caunes!

Concert by ROBINSON KHOURY

M?A

Robinson Khoury, trombone ? Léo Jassef, keyboards ? Anissa Nehari, percussion

An immersive musical odyssey between contemporary jazz, electronica and oriental inspiration.

Free under 18.

L’événement FESTIVAL DE CAUNES-MINERVOIS ROBINSON KHOURY Caunes-Minervois a été mis à jour le 2026-06-10 par