Spectacle : Impromptus en ateliers, Abbaye de Caunes-Minervois, Caunes-Minervois

Informations pratiques

Spectacle : Impromptus en ateliers Vendredi 18 septembre, 19h00 Abbaye de Caunes-Minervois Aude

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Performances artistiques en partenariat avec l’association L’Outil et l’abbaye de Caunes-Minervois

Six artistes du spectacle vivant investissent trois ateliers de créateurs pour faire écho aux œuvres présentées.

La déambulation mènera le public d’un atelier à l’autre, à la rencontre de Bob Kimberley, bijoutier d’art, et Nele Boudry, peintre plasticienne ; Virginie P., brodeuse d’art, et Thibus, créateur textile ; ainsi que Lionel Postal, potier d’art.

La rencontre se poursuivra par un apéritif à l’abbaye.

Abbaye de Caunes-Minervois Place de l’Eglise, 11160 Caunes-Minervois, France Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie 0468780944 https://www.caunesminervois.fr/labbaye L’Abbaye Saint-Pierre et Saint-Paul, site du Pays Cathare, possède de nombreuses particularités. Le site, fondé il y a douze siècles, a traversé l’histoire avec de nombreuses évolutions qui se retrouvent dans son architecture.

Les bâtiments conventuels et le cloître actuel ont ainsi été reconstruit par les moines mauristes au XVIIIe siècle, mais ils côtoient des bâtiments bien plus anciens. L’Abbaye est ainsi réputée pour son chevet roman, qui serait le plus ancien du Languedoc. On peut également y admirer le clocher du XIIe siècle, le porche de l’église abbatiale qui date du XIIIe siècle, ainsi que les absides du XIIe siècle.

Performances artistiques en partenariat avec l’association l’Outil et l’Abbaye de Caunes-Minervois. 6 artistes du spectacle vivant investissent 3 ateliers de créateurs pour faire écho aux oeuvres : …

©Vincent Photographie – ADT 11