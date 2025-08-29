Causerie Histoire de l’art à qui est ce sein ? Médiathèque municipale Le Polyèdre Bazas

Informations pratiques

Bazas

Causerie Histoire de l’art à qui est ce sein ?

Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 18:30:00

fin : 2026-10-27 19:30:00

Date(s) :

2026-10-27

Dans le cadre du mois d’Octobre Rose, la médiathèque vous invite à poser un regard artistique et historique sur un symbole universel à la fois intime, politique et poétique, le sein dans l’histoire de l’art.

Animée par Isabelle Beccia, docteure en histoire de l’art et chargée de la médiation institutionnelle au musée, cette conférence proposera un voyage fascinant à travers les époques.

De la représentation de la maternité et du sacré aux figures d’émancipation, en passant par le nu et le regard médical, venez découvrir comment les artistes ont façonné, magnifié ou interrogé cette partie du corps humain au fil des siècles.

Pour adulte. .

Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 12 46 polyedre@ville-bazas.fr

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English : Causerie Histoire de l’art à qui est ce sein ?

L’événement Causerie Histoire de l’art à qui est ce sein ? Bazas a été mis à jour le 2026-08-22 par La Gironde du Sud