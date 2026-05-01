Causerie L’histoire bretonne de la pomme de terre, avec Océanide La Fabrique à Paroles Paimpol

Paimpol

Causerie L’histoire bretonne de la pomme de terre, avec Océanide

La Fabrique à Paroles 2 Rue de Run-Baëlan Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 15:30:00

fin : 2026-05-31 17:30:00

Date(s) :

2026-05-31

La conférence sera donnée par Jacqueline Gibson, universitaire retraitée et première présidente de l’association Océanide basée à Tréguier. L’histoire passionnante de la pomme de terre, graet e Breizh, qui a révolutionné l’alimentation des Bretons et l’économie de la Bretagne. .

La Fabrique à Paroles 2 Rue de Run-Baëlan Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Causerie L’histoire bretonne de la pomme de terre, avec Océanide Paimpol a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol