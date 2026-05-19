Causerie littéraire sur les coups de coeur de l’été Tiers Lieu L’Arbre Commes

Commes

Causerie littéraire sur les coups de coeur de l’été

Tiers Lieu L’Arbre 15 route de Port Commes Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 18:00:00

fin : 2026-08-27 19:30:00

Date(s) :

2026-08-27

Vous avez aimé lire cet été ?

Venez nous partager vos coups de cœur autour d’un verre et repartez avec des idées lectures et de belles rencontres

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la programmation de l’été de L’Arbre. Avec plus de 30 rendez-vous culturels, agricoles, familiaux. Toutes les informations sur www.tierslieularbre.org .

Tiers Lieu L’Arbre 15 route de Port Commes 14520 Calvados Normandie +33 2 31 51 88 24 larbre.tiers.lieu@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Causerie littéraire sur les coups de coeur de l’été

Have you enjoyed reading this summer?

Come and share your favourites with us over a drink and leave with some reading ideas and some great encounters.

L’événement Causerie littéraire sur les coups de coeur de l’été Commes a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Bayeux Intercom