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Causerie sur le pastoralisme, Domaine des Choisinets, Saint-Flour-de-Mercoire

samedi 19 septembre 2026 · Domaine des Choisinets · Saint-Flour-de-Mercoire

Causerie sur le pastoralisme, Domaine des Choisinets, Saint-Flour-de-Mercoire

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Domaine des Choisinets
Adresse
48300 Saint flour de mercoire
Ville
48300 Saint-Flour-de-Mercoire
Département
Lozère
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Causerie sur le pastoralisme Samedi 19 septembre, 19h00 Domaine des Choisinets Lozère

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Découvrez le pastoralisme à travers l’histoire des transhumances qui rythmaient autrefois la vie des territoires de Margeride.

Domaine des Choisinets 48300 Saint flour de mercoire Saint-Flour-de-Mercoire 48300 Lozère Occitanie
Découvrez le pastoralisme à travers les transhumances qui parcouraient nos territoires de Margeride.

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