AGENDA · Saint-Flour-de-Mercoire
Causerie sur le pastoralisme, Domaine des Choisinets, Saint-Flour-de-Mercoire
samedi 19 septembre 2026 · Domaine des Choisinets · Saint-Flour-de-Mercoire
Informations pratiques
Causerie sur le pastoralisme Samedi 19 septembre, 19h00 Domaine des Choisinets Lozère
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Découvrez le pastoralisme à travers l’histoire des transhumances qui rythmaient autrefois la vie des territoires de Margeride.
Domaine des Choisinets 48300 Saint flour de mercoire Saint-Flour-de-Mercoire 48300 Lozère Occitanie
Découvrez le pastoralisme à travers les transhumances qui parcouraient nos territoires de Margeride.
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