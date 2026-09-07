Causerie sur le pastoralisme, Domaine des Choisinets, Saint-Flour-de-Mercoire

Informations pratiques

Causerie sur le pastoralisme Samedi 19 septembre, 19h00 Domaine des Choisinets Lozère

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Découvrez le pastoralisme à travers l’histoire des transhumances qui rythmaient autrefois la vie des territoires de Margeride.

Domaine des Choisinets 48300 Saint flour de mercoire Saint-Flour-de-Mercoire 48300 Lozère Occitanie

Découvrez le pastoralisme à travers les transhumances qui parcouraient nos territoires de Margeride.

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