causerie travailler avec les chevaux La Pimenterie Saint-Point

Saint-Point

causerie travailler avec les chevaux

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 20:30:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Travailler avec les chevaux. La traction animale, une pratique vivante porteuse de sens, de lien et d’avenir ; un chemin vers l’agriculture paysanne et l’autonomie. .

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 54 45 40 bonjour@lapimenterie.fr

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English : causerie travailler avec les chevaux

L’événement causerie travailler avec les chevaux Saint-Point a été mis à jour le 2026-05-19 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)