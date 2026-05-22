causerie travailler avec les chevaux La Pimenterie Saint-Point
causerie travailler avec les chevaux La Pimenterie Saint-Point mardi 16 juin 2026.
Saint-Point
causerie travailler avec les chevaux
La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 20:30:00
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Travailler avec les chevaux. La traction animale, une pratique vivante porteuse de sens, de lien et d’avenir ; un chemin vers l’agriculture paysanne et l’autonomie. .
La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 54 45 40 bonjour@lapimenterie.fr
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English : causerie travailler avec les chevaux
L’événement causerie travailler avec les chevaux Saint-Point a été mis à jour le 2026-05-19 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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