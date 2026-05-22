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causerie travailler avec les chevaux La Pimenterie Saint-Point

causerie travailler avec les chevaux La Pimenterie Saint-Point mardi 16 juin 2026.

Lieu : La Pimenterie

Adresse : 1789 Route du Lac

Ville : 71520 Saint-Point

Département : Saône-et-Loire

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Saint-Point

causerie travailler avec les chevaux

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 20:30:00
fin : 2026-06-16

Date(s) :
2026-06-16

Travailler avec les chevaux. La traction animale, une pratique vivante porteuse de sens, de lien et d’avenir ; un chemin vers l’agriculture paysanne et l’autonomie.   .

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 54 45 40  bonjour@lapimenterie.fr

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English : causerie travailler avec les chevaux

L’événement causerie travailler avec les chevaux Saint-Point a été mis à jour le 2026-05-19 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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