Causette jardinage et philosophie, Muséum d’histoire naturelle Philadelphe Thomas, Gaillac

Causette jardinage et philosophie Samedi 6 juin, 10h00 Muséum d’histoire naturelle Philadelphe Thomas Tarn

Réservation obligatoire via l’agenda sur gaillac.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

À l’occasion de cette nouvelle édition des Rendez-vous aux jardins, placée sous le thème national de la vue, le label Ville d’art et d’histoire vous invite à participer à une rencontre originale mêlant jardinage et philosophie.

Pas besoin d’être spécialiste des grands penseurs ou de leurs théories : il suffit d’aimer les jardins, les échanges et les moments de partage. Cette « causette » conviviale sera l’occasion de porter un autre regard sur le vivant, les paysages et notre manière d’habiter le monde.

Rendez-vous au Muséum

Durée : 1 h 30

Tarif : gratuit

Tout public

Réservation obligatoire via l’agenda de gaillac.fr

Muséum d’histoire naturelle Philadelphe Thomas Place Philadelphe Thomas, 81600 Gaillac, France Gaillac 81600 Tarn Occitanie 0563573631 http://www.ville-gaillac.fr/culture/museum-dhistoire-naturelle-philadelphe-thomas [{« type »: « link », « value »: « http://gaillac.fr »}] Zoologie : mammifères , oiseaux (700), œufs (plus de 10.000 au total, collection originelle exposée), nids, reptiles, poissons, insectes (plus de 10.000 au total, 800 régionaux exposés), mollusques (plusieurs milliers au total, une sélection régionale exposée). Botanique : planches d’herbiers (4.000) consultables sur rendez-vous. Géologie : minéraux, roches (plus de 10.000, quelques centaines régionaux exposés) et marbres dont pyrénéens. Paléontologie : une centaine de fossiles exposés organisés dans une sélection régionale au sens large (plus de 20.000 au total). Préhistoire : une vitrine d’outils préhistoriques.

À l’occasion de cette nouvelle édition des Rendez-vous aux jardins, placée sous le thème national de la vue, le label Ville d’art et d’histoire vous invite à participer à une rencontre originale et …

©Compagnie l’Espante