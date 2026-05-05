Fermes en Fête – Château Balsamine, Château Balsamine, Gaillac

Fermes en Fête – Château Balsamine Samedi 6 juin, 10h00 Château Balsamine Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

De 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 :

visite de la cave et dégustation de nos vins et de nos huiles. Possibilité d’une visite guidée au coeur des vignes et des oliviers par le vigneron sur réservation.

Château Balsamine 365 chemin de Teoulet, Saint Martin de Grèzes, RD4 81600 Gaillac Gaillac 81600 Tarn Occitanie 06 70 61 11 46 http://www.chateaubalsamine.fr https://www.facebook.com/Christellechristophemerle [{« type »: « email », « value »: « chateaubalsamine@orange.fr »}]

Visite de la cave et dégustation de nos vins et de nos huiles

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