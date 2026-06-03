CAUSS’N’ART ÉDITION 2026 Le Bastit
CAUSS’N’ART ÉDITION 2026 Le Bastit dimanche 5 juillet 2026.
Le Bastit
CAUSS’N’ART ÉDITION 2026
Le Bastit Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Une dizaine d'habitants du village Le Bastit accueille des artistes et des artisans pour présenter leur travail au grand public
Une dizaine d'habitants du village Le Bastit accueille des artistes et des artisans pour présenter leur travail au grand public. À 11h et à 15h, nous proposons une visite guidée avec un guide-conférencier en minivan
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Le Bastit 46500 Lot Occitanie +33 6 01 63 08 16
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English :
A dozen residents of the village of Le Bastit welcome artists and craftspeople to present their work to the general public
L’événement CAUSS’N’ART ÉDITION 2026 Le Bastit a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée de la Dordogne
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