Le Bastit

CAUSS’N’ART ÉDITION 2026

Le Bastit Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Une dizaine d'habitants du village Le Bastit accueille des artistes et des artisans pour présenter leur travail au grand public

Une dizaine d'habitants du village Le Bastit accueille des artistes et des artisans pour présenter leur travail au grand public. À 11h et à 15h, nous proposons une visite guidée avec un guide-conférencier en minivan

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Le Bastit 46500 Lot Occitanie +33 6 01 63 08 16

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English :

A dozen residents of the village of Le Bastit welcome artists and craftspeople to present their work to the general public

L’événement CAUSS’N’ART ÉDITION 2026 Le Bastit a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée de la Dordogne