Caval Marais Les Prés à Pions Longpré-les-Corps-Saints
Caval Marais Les Prés à Pions Longpré-les-Corps-Saints samedi 30 mai 2026.
Longpré-les-Corps-Saints
Caval Marais Les Prés à Pions
Longpré-les-Corps-Saints Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 16:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Amis cavaliers! Avec votre monture, venez découvrir les marais de Condé-Folie à Fontaine-sur-Somme.
Grâce à une randonnée au cœur des tourbières, reconnectez-vous à la nature !
Ouvert uniquement aux cavaliers ayant leur monture et une assurance valide.
Prévoir un pique nique
Amis cavaliers! Avec votre monture, venez découvrir les marais de Condé-Folie à Fontaine-sur-Somme.
Grâce à une randonnée au cœur des tourbières, reconnectez-vous à la nature !
Ouvert uniquement aux cavaliers ayant leur monture et une assurance valide.
Prévoir un pique nique .
Longpré-les-Corps-Saints 80510 Somme Hauts-de-France reservation@cen-hautsdefrance.org
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English :
Riding friends! Bring your horse and discover the Condé-Folie marshes at Fontaine-sur-Somme.
Take a ride through the peat bogs and reconnect with nature!
Open only to riders with their own mount and valid insurance.
Please bring a picnic lunch
L’événement Caval Marais Les Prés à Pions Longpré-les-Corps-Saints a été mis à jour le 2024-03-08 par OT DE LA BAIE DE SOMME