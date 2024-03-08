Longpré-les-Corps-Saints

Caval Marais Les Prés à Pions

Longpré-les-Corps-Saints Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 16:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Amis cavaliers! Avec votre monture, venez découvrir les marais de Condé-Folie à Fontaine-sur-Somme.

Grâce à une randonnée au cœur des tourbières, reconnectez-vous à la nature !

Ouvert uniquement aux cavaliers ayant leur monture et une assurance valide.

Prévoir un pique nique

Amis cavaliers! Avec votre monture, venez découvrir les marais de Condé-Folie à Fontaine-sur-Somme.

Grâce à une randonnée au cœur des tourbières, reconnectez-vous à la nature !

Ouvert uniquement aux cavaliers ayant leur monture et une assurance valide.

Prévoir un pique nique .

Longpré-les-Corps-Saints 80510 Somme Hauts-de-France reservation@cen-hautsdefrance.org

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English :

Riding friends! Bring your horse and discover the Condé-Folie marshes at Fontaine-sur-Somme.

Take a ride through the peat bogs and reconnect with nature!

Open only to riders with their own mount and valid insurance.

Please bring a picnic lunch

L’événement Caval Marais Les Prés à Pions Longpré-les-Corps-Saints a été mis à jour le 2024-03-08 par OT DE LA BAIE DE SOMME