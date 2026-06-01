Cavazik park Jœuf
Cavazik park Jœuf samedi 27 juin 2026.
Jœuf
Cavazik park
Rue du Stade Jœuf Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Cavazik park organisé par l’association Agence Tout Rock et la ville de Joeuf
Entrée libre
Divers groupes
Restauration sur placeTout public
0 .
Rue du Stade Jœuf 54240 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 47 15 30
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English :
Cavazik park organized by Agence Tout Rock and the town of Joeuf
Free admission
Various bands
Catering on site
L’événement Cavazik park Jœuf a été mis à jour le 2026-06-17 par MILTOL
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