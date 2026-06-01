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Cavazik park Jœuf

Cavazik park Jœuf

Cavazik park Jœuf samedi 27 juin 2026.

Adresse : Rue du Stade

Ville : 54240 Jœuf

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Jœuf

Cavazik park

Rue du Stade Jœuf Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Cavazik park organisé par l’association Agence Tout Rock et la ville de Joeuf

Entrée libre

Divers groupes

Restauration sur placeTout public
0  .

Rue du Stade Jœuf 54240 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 47 15 30 

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English :

Cavazik park organized by Agence Tout Rock and the town of Joeuf

Free admission

Various bands

Catering on site

L’événement Cavazik park Jœuf a été mis à jour le 2026-06-17 par MILTOL

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