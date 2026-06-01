Fête mondiale du jeu Jœuf
Fête mondiale du jeu Jœuf samedi 27 juin 2026.
Jœuf
Fête mondiale du jeu
rue du qur Mermoz Jœuf Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 18:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Fête mondiale du jeu organisée par la Ludothèque intercommunale Le Petit Prince de Joeuf
Divers Animations gratuites
Petite restauration sur place (crêpes, boissons…)Tout public
0 .
rue du qur Mermoz Jœuf 54240 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 11 01 ludotheque@olc54.fr
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English :
World Game Festival organized by the Le Petit Prince de Joeuf Intermunicipal Toy Library
Various free activities
Light refreshments available on site (crepes, drinks, etc.)
L’événement Fête mondiale du jeu Jœuf a été mis à jour le 2026-06-18 par MILTOL
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