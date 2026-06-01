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Fête mondiale du jeu Jœuf

Fête mondiale du jeu Jœuf

Fête mondiale du jeu Jœuf samedi 27 juin 2026.

Adresse : rue du qur Mermoz

Ville : 54240 Jœuf

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Jœuf

Fête mondiale du jeu

rue du qur Mermoz Jœuf Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 18:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Fête mondiale du jeu organisée par la Ludothèque intercommunale Le Petit Prince de Joeuf

Divers Animations gratuites

Petite restauration sur place (crêpes, boissons…)Tout public
0  .

rue du qur Mermoz Jœuf 54240 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 11 01  ludotheque@olc54.fr

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English :

World Game Festival organized by the Le Petit Prince de Joeuf Intermunicipal Toy Library

Various free activities

Light refreshments available on site (crepes, drinks, etc.)

L’événement Fête mondiale du jeu Jœuf a été mis à jour le 2026-06-18 par MILTOL

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