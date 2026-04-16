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Cave des Vignerons de Puisseguin Lussac Saint-Emilion Randonnées pédestres Puisseguin

Cave des Vignerons de Puisseguin Lussac Saint-Emilion Randonnées pédestres Puisseguin

Cave des Vignerons de Puisseguin Lussac Saint-Emilion Randonnées pédestres Puisseguin vendredi 1 mai 2026.

Adresse : 12 Route de Lussac

Ville : 33570 Puisseguin

Département : Gironde

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Puisseguin

Cave des Vignerons de Puisseguin Lussac Saint-Emilion Randonnées pédestres

12 Route de Lussac Puisseguin Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-01 2026-05-02

Envie de découvrir le vignoble autrement ?

Rejoignez-nous pour une randonnée au cœur de nos paysages les 1er et 2 mai !

– Parcours de 10 km
– Départs depuis le magasin à 10h
– Accessible à tous

Une belle occasion de mêler nature, vin et convivialité .
Prolongez le moment & joignez vous à nous pour nos déjeuners vignerons (sur inscription), une visite de notre cave et/ou une dégustation de nos plus belles cuvées.

Sur inscription places limitées   .

12 Route de Lussac Puisseguin 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 55 50 45  contact@vplse.com

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English : Cave des Vignerons de Puisseguin Lussac Saint-Emilion Randonnées pédestres

L’événement Cave des Vignerons de Puisseguin Lussac Saint-Emilion Randonnées pédestres Puisseguin a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Saint-Emilion

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