Puisseguin

Cave des Vignerons de Puisseguin Lussac Saint-Emilion Randonnées pédestres

12 Route de Lussac Puisseguin Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-02

Envie de découvrir le vignoble autrement ?

Rejoignez-nous pour une randonnée au cœur de nos paysages les 1er et 2 mai !

– Parcours de 10 km

– Départs depuis le magasin à 10h

– Accessible à tous

Une belle occasion de mêler nature, vin et convivialité .

Prolongez le moment & joignez vous à nous pour nos déjeuners vignerons (sur inscription), une visite de notre cave et/ou une dégustation de nos plus belles cuvées.

Sur inscription places limitées .

12 Route de Lussac Puisseguin 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 55 50 45 contact@vplse.com

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English : Cave des Vignerons de Puisseguin Lussac Saint-Emilion Randonnées pédestres

L’événement Cave des Vignerons de Puisseguin Lussac Saint-Emilion Randonnées pédestres Puisseguin a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Saint-Emilion