Cave des Vignerons de Puisseguin Lussac Saint-Emilion Randonnées pédestres Puisseguin
Cave des Vignerons de Puisseguin Lussac Saint-Emilion Randonnées pédestres Puisseguin vendredi 1 mai 2026.
Puisseguin
Cave des Vignerons de Puisseguin Lussac Saint-Emilion Randonnées pédestres
12 Route de Lussac Puisseguin Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-01 2026-05-02
Envie de découvrir le vignoble autrement ?
Rejoignez-nous pour une randonnée au cœur de nos paysages les 1er et 2 mai !
– Parcours de 10 km
– Départs depuis le magasin à 10h
– Accessible à tous
Une belle occasion de mêler nature, vin et convivialité .
Prolongez le moment & joignez vous à nous pour nos déjeuners vignerons (sur inscription), une visite de notre cave et/ou une dégustation de nos plus belles cuvées.
Sur inscription places limitées .
12 Route de Lussac Puisseguin 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 55 50 45 contact@vplse.com
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English : Cave des Vignerons de Puisseguin Lussac Saint-Emilion Randonnées pédestres
L’événement Cave des Vignerons de Puisseguin Lussac Saint-Emilion Randonnées pédestres Puisseguin a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Saint-Emilion