Cave Ouverte inauguration de cuverie Mercurey
Cave Ouverte inauguration de cuverie Mercurey jeudi 14 mai 2026.
Cave Ouverte inauguration de cuverie
4, rue de Jamproyes Mercurey Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Le Domaine Jeannin-Naltet est heureux de vous inviter à participer à sa cave ouverte, l’occasion d’inaugurer sa nouvelle cuverie.
Dégustation libre en continue.
Visites guidées départs à 11h, 15h et 17h
-Vins proposés à la dégustation
Bourgogne Pinot Noir 2023
Mercurey Vieilles Vignes 2023
Mercurey 1er Cru Clos des Grands Voyens 2022
Mercurey 1er Cru Le Clos l’Evêque 2022
Mercurey 1er Cru Les Naugues 2022
Mercurey 1er Cru Cuvée Jeanne 2022
L’Envol 2023
Mercurey Blanc 2023
-Alcools de Bourgogne proposés
Ratafia
Fine de Bourgogne 2014
Prunelle Naltet .
4, rue de Jamproyes Mercurey 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 46 03 41 emilie.eschard@gmail.com
English : Cave Ouverte inauguration de cuverie
German : Cave Ouverte inauguration de cuverie
Italiano :
Espanol :
L’événement Cave Ouverte inauguration de cuverie Mercurey a été mis à jour le 2025-08-20 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I