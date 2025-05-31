Cave Ouverte inauguration de cuverie

4, rue de Jamproyes Mercurey Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Le Domaine Jeannin-Naltet est heureux de vous inviter à participer à sa cave ouverte, l’occasion d’inaugurer sa nouvelle cuverie.

Dégustation libre en continue.

Visites guidées départs à 11h, 15h et 17h

-Vins proposés à la dégustation

Bourgogne Pinot Noir 2023

Mercurey Vieilles Vignes 2023

Mercurey 1er Cru Clos des Grands Voyens 2022

Mercurey 1er Cru Le Clos l’Evêque 2022

Mercurey 1er Cru Les Naugues 2022

Mercurey 1er Cru Cuvée Jeanne 2022

L’Envol 2023

Mercurey Blanc 2023

-Alcools de Bourgogne proposés

Ratafia

Fine de Bourgogne 2014

Prunelle Naltet .

4, rue de Jamproyes Mercurey 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 46 03 41 emilie.eschard@gmail.com

English : Cave Ouverte inauguration de cuverie

German : Cave Ouverte inauguration de cuverie

Italiano :

Espanol :

L’événement Cave Ouverte inauguration de cuverie Mercurey a été mis à jour le 2025-08-20 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I