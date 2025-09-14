Caves Ackerman, Caves Ackerman, Saumur

Informations pratiques

Caves Ackerman 19 et 20 septembre Caves Ackerman Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visites guidées des caves par l’historien de la Maison suivies d’une dégustation dans la Salle Royale

Départs le samedi : 10h30 et 16h30 (durée : 1h30)

Départs le dimanche : 10h30 et 15h (durée : 1h30)

Tarif préférentiel : 12€ / personne la visite guidée exclusive

Caves Ackerman 19 rue Léopold Palustre, 49400 Saumur Saumur 49400 Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.laroutedesvinsdeloire.fr/parcours/maison-ackerman/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 41 53 03 21 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@ackerman.fr »}]

Visites guidées des caves par l’historien de la Maison suivies d’une dégustation dans la Salle Royale

© Ackerman