UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saumur

Caves Ackerman, Caves Ackerman, Saumur

samedi 19 septembre 2026 · Caves Ackerman · Saumur

Caves Ackerman, Caves Ackerman, Saumur

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Caves Ackerman
Adresse
19 rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Ville
49400 Saumur
Département
Maine-et-Loire

Caves Ackerman 19 et 20 septembre Caves Ackerman Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visites guidées des caves par l’historien de la Maison suivies d’une dégustation dans la Salle Royale
Départs le samedi : 10h30 et 16h30 (durée : 1h30)
Départs le dimanche : 10h30 et 15h (durée : 1h30)
Tarif préférentiel : 12€ / personne la visite guidée exclusive

Caves Ackerman 19 rue Léopold Palustre, 49400 Saumur Saumur 49400 Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.laroutedesvinsdeloire.fr/parcours/maison-ackerman/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 41 53 03 21 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@ackerman.fr »}]
Visites guidées des caves par l’historien de la Maison suivies d’une dégustation dans la Salle Royale

© Ackerman

À voir aussi à Saumur (Maine-et-Loire)