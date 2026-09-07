Caves Bouvet Ladubay, Caves Bouvet Ladubay, Cizay-la-Madeleine

Informations pratiques

Caves Bouvet Ladubay 19 et 20 septembre Caves Bouvet Ladubay Maine-et-Loire

Limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

En Val de Loire, au cœur du Saumurois, Bouvet Ladubay, Brut de Loire, vous reçoit dans ses kilomètres de caves creusées dans le Tuffeau. Parcourez les 175 ans d’histoire de Bouvet Ladubay à travers les archives, la collection d’étiquettes, le bureau d’Étienne Bouvet, Petit Théâtre et verrière du 19e siècle.

Visite des caves avec toutes les étapes de la Méthode Traditionnelle, découverte de la Cathédrale Engloutie, dégustation Saumur Brut & Crémant de Loire

Samedi : départs à 10h30, 14h00 et 15h30

Dimanche : départs à 14h30 et 15h30

Maximum 12 personnes (durée 2h00), sur réservation au 02 41 83 83 83 ou accueil@bouvet-ladubay.fr

Tarif : 7 €

Caves Bouvet Ladubay 1 rue de l’abbaye, 49400 Saumur Cizay-la-Madeleine 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 41 83 83 83 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@bouvet-ladubay.fr »}] [{« link »: « mailto:accueil@bouvet-ladubay.fr »}]

En Val de Loire, au cœur du Saumurois, Bouvet Ladubay, Brut de Loire, vous reçoit dans ses kilomètres de caves creusées dans le Tuffeau. Parcourez les 175 ans d’histoire de Bouvet Ladubay à travers …

© G.Angibaud – Ouliana Dorokhina