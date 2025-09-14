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Caves Gratien Meyer, Caves Gratien Meyer, Saumur

samedi 19 septembre 2026 · Caves Gratien Meyer · Saumur

Caves Gratien Meyer, Caves Gratien Meyer, Saumur

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Caves Gratien Meyer
Adresse
110 route de Montsoreau 49400 Saumur
Ville
49400 Saumur
Département
Maine-et-Loire

Caves Gratien Meyer 19 et 20 septembre Caves Gratien Meyer Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Gratien Meyer vous propose une immersion dans la fabrication des fines bulles : partez à la décou-verte de l’histoire des caves, des grandes galeries à la production moderne, en suivant ce parcours habituellement non accessible au public !
Visites guidées à 10h15, 11h15, 15h15 et 17h15. Sur réservation au 02 41 83 13 32 ou par mail à l’adresse boutique@gratienmeyer.com
Boutique : tarifs promotionnels sur les fines bulles AOP Crémant de Loire & AOP Saumur.

Caves Gratien Meyer 110 route de Montsoreau 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« link »: « mailto:boutique@gratienmeyer.com »}]
Gratien Meyer vous propose une immersion dans la fabrication des fines bulles : partez à la décou-verte de l’histoire des caves, des grandes galeries à la production moderne, en suivant ce parcours !…

© Gratien Meyer

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