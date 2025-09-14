Caves Gratien Meyer, Caves Gratien Meyer, Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Caves Gratien Meyer · Saumur
Informations pratiques
Caves Gratien Meyer 19 et 20 septembre Caves Gratien Meyer Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Gratien Meyer vous propose une immersion dans la fabrication des fines bulles : partez à la décou-verte de l’histoire des caves, des grandes galeries à la production moderne, en suivant ce parcours habituellement non accessible au public !
Visites guidées à 10h15, 11h15, 15h15 et 17h15. Sur réservation au 02 41 83 13 32 ou par mail à l’adresse boutique@gratienmeyer.com
Boutique : tarifs promotionnels sur les fines bulles AOP Crémant de Loire & AOP Saumur.
Caves Gratien Meyer 110 route de Montsoreau 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« link »: « mailto:boutique@gratienmeyer.com »}]
Gratien Meyer vous propose une immersion dans la fabrication des fines bulles : partez à la décou-verte de l’histoire des caves, des grandes galeries à la production moderne, en suivant ce parcours !…
© Gratien Meyer
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