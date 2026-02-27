Ce coprs qui parle Conservatoire des Landes Mont-de-Marsan

Ce coprs qui parle

Ce corps qui parle mêle spectacle vivant et conférence autour du langage du corps. Yves Marc, figure du Théâtre du mouvement, décortique gestes quotidiens et postures avec une théâtralité précise et un humour éclairant.

Porté par Le Théâtre des Lumières, ce rendez-vous se tient le vendredi 13 mars 2026 au Conservatoire des Landes Antenne à Mont de Marsan. Cette soirée propose une exploration accessible de notre humanité en mouvement. .

Conservatoire des Landes 6, avenue Joseph Montaud Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 02 23 40

