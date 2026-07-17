Ce Matin là de 1945, Hiroshima & Nagasaki Festival LA NUIT DES OURS 2026 Le plan d’Envers Vallorcine
jeudi 6 août 2026 · Le plan d’Envers · Vallorcine
Informations pratiques
Vallorcine
Ce Matin là de 1945, Hiroshima & Nagasaki Festival LA NUIT DES OURS 2026
Le plan d’Envers Chalet LES EDELWEISS Vallorcine Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 21:30:00
fin : 2026-08-06 22:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Une courte veillée, une invitation à la mémoire, l’espoir et la guérison à l’occasion de l’anniversaire du bombardement atomique de Hiroshima. Chant, taiko (tambours japonais) et projection simultanée de dessins des HIBAKUSHA, survivants irradiés.
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Le plan d’Envers Chalet LES EDELWEISS Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 60 71 lanuitdesours@gmail.com
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English : That Morning in 1945, Hiroshima & Nagasaki (LA NUIT DES OURS Festival 2026)
A brief vigil, an invitation to remember, to hope, and to heal, marking the anniversary of the atomic bombing of Hiroshima. Singing, taiko (Japanese drums), and a simultaneous projection of drawings by the HIBAKUSHA, the survivors exposed to radiation.
L’événement Ce Matin là de 1945, Hiroshima & Nagasaki Festival LA NUIT DES OURS 2026 Vallorcine a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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