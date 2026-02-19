Ce monde a tant besoin de rêves Rue Marc Scudo Fuveau

Ce monde a tant besoin de rêves

Mercredi 11 mars 2026 à partir de 14h30. Rue Marc Scudo Ecole Sainte Marie Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 14:30:00

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Le mercredi 11 mars 2026 à 14h30, à l’École Sainte Marie de Fuveau, laissez-vous emporter par Ce monde a tant besoin de rêves poésies et airs de musique interprétés par Philippe Borde et Bernard Marin, avec la participation des élèves.

Le mercredi 11 mars 2026 à 14h30, l’École Sainte Marie de Fuveau accueille Ce monde a tant besoin de rêves , un moment poétique et musical ouvert à tous.

Philippe Borde, conteur, et Bernard Marin à la flûte, interpréteront les plus belles poésies et de magnifiques airs de musique, accompagnés par la participation des élèves de l’école.



Organisé par l’association Saint Michel, cet événement se clôturera par un goûter convivial. Participation libre. .

Rue Marc Scudo Ecole Sainte Marie Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur asso.saint.michel@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Wednesday March 11, 2026 at 2:30 pm, at École Sainte Marie de Fuveau, let yourself be carried away by Ce monde a tant besoin de rêves : poems and musical tunes performed by Philippe Borde and Bernard Marin, with the participation of the students.

L’événement Ce monde a tant besoin de rêves Fuveau a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme de Fuveau