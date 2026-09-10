Ce qui nous entoure change-t-il notre manière de penser ?, Cosmopolis, Nantes

Informations pratiques

Ce qui nous entoure change-t-il notre manière de penser ? Samedi 12 septembre, 14h00 Cosmopolis Loire-Atlantique

Gratuit. Sur réservation auprès de Cosmopolis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T15:30:00+02:00

Atelier philo animé par l’association MIND UP – Maison de la Philosophie

Durée : 1h30

Enfants à partir de 7 ans, et leurs parents

Et si nos jouets disaient quelque chose de notre façon de voir le monde ?

À travers une série de photographies venues des quatre coins de la planète, nous découvrons des enfants entourés de leurs trésors : une poupée, une moto jaune, des centaines de Lego, quelques lunettes de soleil… Autant d’univers différents, autant de façons d’être enfant.

En atelier philo, pas besoin d’avoir des réponses toutes faites. Ici, on apprend à écouter, à argumenter, à changer d’avis… ou à tenir bon. Venez curieux. Repartez avec des questions.

Atelier parent/enfant proposé dans le cadre de l’édition 2026 de Décryptages consacrée au thème de l’enfance. Programme complet :https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0252108200 »}, {« type »: « email », « value »: « cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr »}] [{« link »: « https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances »}]

Atelier philo proposé dans le cadre de « Décryptages – Enfance(s), grandir quelque part » à Cosmopolis du 09/09 au 11/10/2026