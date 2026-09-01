Informations pratiques

Fameck

Spectacle Ce soir c’est Show

2 rue de Touraine Fameck Moselle

Tarif : – – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 20:30:00

fin : 2026-09-11 22:30:00

Date(s) :

2026-09-11

Tout est prêt (ou presque) pour leur grande première …

Mais ça … vous ne le verrez pas.

Car ce soir c’est à leur ultime répétition qu’ils vous invitent la générale …

Ce soir, ils lèvent le voile sur l’envers du décor et vous donnent l’occasion unique de participer aux tout derniers réglages …

Au programme

Des chansons, du théâtre, de l’humour …

… et des cascades. Forcément.

De Dalida à Boris Vian, de Léo Ferré à Kylie Minogue, de Berthe Sylva aux Doors … en passant par Fernandel, Rossini, Juliette Gréco, Piaf, Trenet, Mayol, Otis Redding, Jean Constantin, Offenbach, Boby Lapointe, etc.

Venez rire et chanter avec eux …

… et vivre un moment inoubliable !Adultes

3 .

2 rue de Touraine Fameck 57290 Moselle Grand Est +33 6 82 88 22 41 sculturel-communication@ville-fameck.fr

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English :

Everything is ready (or almost ready) for their big premiere…

But that… you won’t see.

Because tonight, they’re inviting you to their final rehearsal: the “dress rehearsal”…

Tonight, they’ll lift the curtain on what goes on behind the scenes and give you a unique opportunity to be part of the final adjustments…

On the program:

Songs, theater, comedy…

… and stunts. Of course.

From Dalida to Boris Vian, from Léo Ferré to Kylie Minogue, from Berthe Sylva to The Doors—with stops along the way at Fernandel, Rossini, Juliette Gréco, Piaf, Trenet, Mayol, Otis Redding, Jean Constantin, Offenbach, Bobby Lapointe, and more.

Come laugh and sing along with them…

…and enjoy an unforgettable experience!

L’événement Spectacle Ce soir c’est Show Fameck a été mis à jour le 2026-08-27 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME