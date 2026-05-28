Ceci n’est pas une soupe Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement
Ceci n’est pas une soupe Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement mercredi 24 juin 2026.
Marseille 6e Arrondissement
Ceci n’est pas une soupe
Mercredi 24 juin 2026 à partir de 11h. Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 11:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Un spectacle plein d’humour, de fantaisie et d’énergie, qui se termine en musique et en danse.
Entre danse, théâtre et créatures fantastiques, les plus petits vous entraînent dans une aventure drôle et imaginaire !
Tout commence avec un enfant qui refuse de manger sa soupe, mais d’étonnantes créatures vont bientôt apparaître pour tenter de le convaincre.
Mise-en-scène Audrey Vecco .
Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
A show full of humor, fantasy and energy, ending with music and dance.
L’événement Ceci n’est pas une soupe Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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