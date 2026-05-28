Ceci n’est pas une soupe Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Ceci n’est pas une soupe

Mercredi 24 juin 2026 à partir de 11h. Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 11:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Un spectacle plein d’humour, de fantaisie et d’énergie, qui se termine en musique et en danse.

Entre danse, théâtre et créatures fantastiques, les plus petits vous entraînent dans une aventure drôle et imaginaire !

Tout commence avec un enfant qui refuse de manger sa soupe, mais d’étonnantes créatures vont bientôt apparaître pour tenter de le convaincre.

Mise-en-scène Audrey Vecco .

Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A show full of humor, fantasy and energy, ending with music and dance.

L’événement Ceci n’est pas une soupe Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille