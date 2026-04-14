Cédric Schaerer Trio [Jazz Groove | GE], Radio Vostok, Genève
Cédric Schaerer Trio [Jazz Groove | GE], Radio Vostok, Genève jeudi 30 avril 2026.
Cédric Schaerer Trio [Jazz Groove | GE] Jeudi 30 avril, 18h30 Radio Vostok
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-30T18:30:00+02:00 – 2026-04-30T20:00:00+02:00
Fin : 2026-04-30T18:30:00+02:00 – 2026-04-30T20:00:00+02:00
Cédric Schaerer Trio
[Jazz Groove | GE]
Jeudi 30 avril
Entrée libre dès 18h
Concert à 18h30
ℹ️ Cédric Schaerer Trio propose un jazz organique et vibrant mêlant groove, spiritualité et improvisation. Influencé par le jazz contemporain, le hip-hop et les rythmes ouest-africains, le trio offre une musique intense, libre et immersive.
Cédric Schaerer, piano / Fender Rhodes : musicien suisse très actif, compositeur et improvisateur, présent sur de nombreuses scènes et festivals. Benoît Gautier, contrebasse : bassiste et navigateur, reconnu pour son groove et son énergie, actif dans plusieurs projets musicaux.Nathan Triquet, batterie : batteur formé à la HEM de Bâle, apprécié pour sa précision rythmique et sa sensibilité musicale.
Radio Vostok 41 rue Louis-Favre, 1201 Genève Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève
Cédric Schaerer Trio propose un jazz organique et vibrant mêlant groove, spiritualité et improvisation. Influencé par jazz moderne et hip-hop, le trio livre une musique libre, intense et immersive. CédricSchaererTrio RadioVostok
Cédric Schaerer Trio
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