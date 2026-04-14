CÉDRIC SCHAERER TRIO moderne/groove, Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles, Genève

CÉDRIC SCHAERER TRIO moderne/groove Vendredi 29 mai, 21h00 Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles

Membre, étudiant CHF 15.-, AVS, pass JCB CHF 18.-, Non membre CHF 23.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T21:00:00+02:00 – 2026-05-29T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-29T21:00:00+02:00 – 2026-05-29T21:30:00+02:00

Spécial Jeunes Talents

Habitué des scènes romandes, le jeune trio genevois du pianiste Cédric Schaerer vous propose un jazz décomplexé et organique, teinté de rythmes africains, de groove hip-hop et de mélodies poétiques. Une musique qui incite à la danse, à l’évasion, pour des moments intenses de partages.

Cédric Schaerer (p, comp) , Benoit Gautier (b)

Nathan Triquet (dm)

Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles Passage Marie-Claude-LEBURGUE 2 Genève 1205 Jonction Genève https://ema.school/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventim-light.com/ch/a/67501c43cc66bd34957021f9 »}, {« type »: « email », « value »: « agmj.reservations@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +41 78 793 99 42 »}]

Le trio de Cédric Schaerer mêle jazz, groove hip-hop et rythmes africains pour une musique poétique, organique et entraînante, parfaite pour danser et s’évader.

DR