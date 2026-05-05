Ceili Fest Deiz, Salle de Variétés Bonne Garde, Nantes

Ceili Fest Deiz Dimanche 7 juin, 14h00 Salle de Variétés Bonne Garde Loire-Atlantique

5 € à 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Rejoignez-nous pour un après-midi festif et convivial à l’occasion du Ceili Fest Deiz, le dimanche 7 juin 2026 à partir de 14h !

Ambiance chaleureuse irlandaise et bretonne avec des concerts entraînants de The Heart of Ireland, Les Traines Meuriennes et le Duo Poulossier-Blain.

Musique, danse et bonne humeur seront au rendez-vous pour un moment festif à partager !

Organisé par Nantes Irish Dancing Academy et Asc Bonne Garde

Salle de Variétés Bonne Garde 2 rue Paul Théry, Nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://linktr.ee/nantesirishdance »}, {« type »: « email », « value »: « nantesirishdancingacademy@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0686911524 »}]

Ceili Fest Deiz